В Італії після 12-річної перерви для туристів відкриється «Шлях кохання»

«Шлях кохання» у Чінкве-Терре знову відкриється 27 липня після реконструкції.

Джерело фото: ukrinform

Пішохідна стежка Чінкве-Терре в Італії, відома як «Шлях кохання» (Via dell'Amore), знову відкриється для туристів 27 липня 2024 року після тривалої реконструкції. Ця популярна доріжка, що отримала титул найромантичнішого маршруту в світі, була закрита після зсуву ґрунту у вересні 2012 року, внаслідок якого постраждали четверо австралійських туристів.

Як повідомляє BBC, 800-метрова стежка, що проходить по крутих скелях з захоплюючим видом на Лігурійське море, була однією з найулюбленіших частин 130-кілометрової мережі стежок Чінкве-Терре, яка з'єднує кольорові середньовічні селища Ріомаджоре і Манарола. Ця ділянка стежки, що виникла природно, стала популярною завдяки її мальовничому краєвиду і романтичній атмосфері.

Незважаючи на те, що «Шлях кохання» був створений спонтанно, він швидко набув популярності. Спочатку це була стародавня стежка, яка з'єднувала дві ізольовані громади, що говорили різними діалектами. В кінці XIX століття, коли будували залізницю між Генуєю і Спецією, місцеві жителі вирішили скористатися новими можливостями для створення пішохідної доріжки, яка була завершена в 1930 році.

Однак, часті зсуви ґрунту в регіоні, де часто відбуваються природні катастрофи, призвели до закриття стежки в 2012 році. Відновлення «Шляху кохання» вимагало значних зусиль і витрат, включаючи інвестиції в розмірі 22 мільйони євро. За словами міністра туризму Італії Даніели Сантанче, для забезпечення безпеки необхідно було провести масштабні роботи по укріпленню схилів.

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