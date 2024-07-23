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В Италии после 12-летнего перерыва для туристов откроется «Путь любви»

23:30, 23 июля 2024
«Путь любви» в Чинкве-Терре снова откроется 27 июля после реконструкции.
В Италии после 12-летнего перерыва для туристов откроется «Путь любви»
Источник фото: ukrinform
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Пешеходная тропа Чинкве-Терре в Италии, известная как «Путь любви» (Via dell'Amore), снова откроется для туристов 27 июля 2024 года после длительной реконструкции. Эта популярная дорожка, получившая титул самого романтичного маршрута в мире, была закрыта после оползня в сентябре 2012 года, в результате которого пострадали четверо австралийских туристов.

Как сообщает BBC, 800-метровая тропа, проходящая по крутым скалам с захватывающим видом на Лигурийское море, была одной из самых любимых частей 130-километровой сети троп Чинкве-Терре, которая соединяет цветные средневековые деревни Риомаджоре и Манарола. Этот участок тропы, возникший естественно, стал популярным благодаря его живописному виду и романтической атмосфере.

Несмотря на то, что «Путь любви» был создан спонтанно, он быстро приобрел популярность. Изначально это была древняя тропа, которая соединяла две изолированные общины, говорившие на разных диалектах. В конце XIX века, когда строили железную дорогу между Генуей и Специей, местные жители решили воспользоваться новыми возможностями для создания пешеходной дорожки, которая была завершена в 1930 году.

Однако, частые оползни в регионе, где часто происходят природные катастрофы, привели к закрытию тропы в 2012 году. Восстановление «Пути любви» потребовало значительных усилий и затрат, включая инвестиции в размере 22 миллиона евро. По словам министра туризма Италии Даниэлы Сантанче, для обеспечения безопасности необходимо было провести масштабные работы по укреплению склонов.

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