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ВСП уволил Виталия Колядова с должности судьи Старобельского райсуда Луганской области

15:57, 23 июля 2024
Виталий Колядов уволен с должности судьи на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.
ВСП уволил Виталия Колядова с должности судьи Старобельского райсуда Луганской области
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Во вторник, 23 июля, Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Виталия Колядова с должности судьи Старобельского районного суда Луганской области (командированного в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области) на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась из представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. 19 июня 2024 года палата решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Колядов был откомандирован в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области, однако на рабочее место в течение длительного времени не прибыл, что свидетельствует о грубом и систематическом пренебрежении им обязанностями судьи и морально-нравственными принципами поведения судьи, проявление неуважения к другим судьям. Допустил поведение, порочащее звание судьи, подрывает авторитет правосудия, в частности в вопросах соблюдения норм судейской этики и стандартов поведения, обеспечивающих общественное доверие к суду.

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