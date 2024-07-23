ВРП звільнила Віталія Колядова з посади судді Старобільського райсуду Луганської області

Віталія Колядова звільнено з посади судді на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

У вівторок, 23 липня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Віталія Колядова з посади судді Старобільського районного суду Луганської області (відрядженого до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області) на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. 19 червня 2024 року палата вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Колядов був відряджений до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, однак на робоче місце протягом тривалого часу не прибув, що свідчить про грубе та систематичне нехтування ним обов’язками судді та морально-етичними принципами поведінки судді, прояв неповаги до інших суддів. Допустив поведінку, що порочить звання судді, підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях дотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду.

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