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На Хмельниччині жінка віддала шахраям 24 000 гривень за оренду квартири

23:12, 23 липня 2024
Поліція попереджає про зростання шахрайств з орендою житла.
На Хмельниччині жінка віддала шахраям 24 000 гривень за оренду квартири
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Поліція Хмельницької області попереджає громадян про активізацію шахрайських схем, пов'язаних з орендою житла. Днями 31-річна жінка з Хмельницького втратила 24 000 гривень через шахрайську схему.

Жінка знайшла оголошення про оренду квартири в інтернеті. Після обговорення всіх деталей у месенджері, вона переказала кошти на вказаний банківський рахунок. Однак, після цього зв'язок з орендодавцем зник. Потерпіла звернулася до поліції, яка зараз проводить перевірку цього інциденту.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними і дотримуватися кількох простих правил безпеки під час пошуку житла, щоб уникнути шахрайства:

Перевірте оголошення: ознайомтесь з акаунтом автора, датою створення оголошення та наявністю інших оголошень.

  • Перевірте адресу: переконайтеся, що зазначена в оголошенні адреса дійсно існує.
  • Перевірте документи: вимагайте документи на квартиру та посвідчення особи власника.
  • Не здійснюйте передплати: не переказуйте гроші до огляду помешкання.
  • Укладайте договір оренди: завжди підписуйте офіційний договір оренди.

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