ВС залишив у силі вирок щодо військовослужбовця управління СБУ в Криму, засудженого за державну зраду та дезертирство

Військовослужбовець приєднається до федеральної служби безпеки рф, чим сприяв у наданні іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів, відповідно до яких начальник головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в АР Крим був визнаний винуватим у державній зраді у виді надання іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України та переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, а також у вчиненні дезертирства (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України). Йому було призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням військового звання «підполковник». Відповідне рішення було прийнято ККС ВС у справі № 759/3950/18 (провадження № 51-7105км23) від 4 червня 2024 року.

Як установили суди, 1 березня 2014 року військовослужбовець СБУ провів особисті бесіди зі співробітниками зазначеного управління, під час чого схилив останніх до державної зради шляхом їх агітації щодо вступу на службу до новоствореної іноземної організації – «Служби безпеки Республіки Крим», яка згодом приєднається до федеральної служби безпеки рф, чим сприяв у наданні іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. А потім він вступив на службу до «Служби безпеки Республіки Крим», головною метою існування якої було здійснення підривної діяльності проти України на території АР Крим, та проходив військову службу у федеральній службі безпеки рф, з якою Україна перебуває у збройному конфлікті, чим вчинив перехід на бік ворога в період збройного конфлікту. Крім того, всупереч розпорядженню Голови Служби безпеки України, з метою повністю ухилитися від проходження військової служби, до 30 березня 2014 року, а також до цього часу безпідставно не з'явився для подальшого проходження військової служби до нового місця служби – Центрального управління СБУ.

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