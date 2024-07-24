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У жінки, яка прямувала в Польщу, вилучили церковні стародруки 17-18 століття

07:00, 24 липня 2024
Наразі предмети старовини вилучили співробітники митниці.
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У пункті пропуску «Краківець» військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону спільно з працівниками митниці виявили предмети старовини у жінки, яка прямувала у Польщу. Про це пишуть у ДПСУ.

Дві книги на релігійну тематику знайшли серед особистих речей у дорожній сумці громадянки України 1976 року народження.

Знахідки датовані 17-18 століттям.

Наразі предмети старовини вилучили співробітники митниці. Їхню історичну та культурну цінність буде встановлювати експертиза.

Джерело фото: ДПСУ

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