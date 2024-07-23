Укрзалізниця збільшує кількість рейсів Інтерсіті Київ—Одеса

Укрзалізниця додає додаткові рейси Інтерсіті у піковий сезон.

У зв’язку з високим попитом на напрямок Київ—Одеса, Укрзалізниця вирішила збільшити кількість місць у піковий сезон. Два тижні тому було запущено Інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ—Одеса, і за цей час спостерігається стійкий інтерес пасажирів до цього маршруту.

Відзавтра Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за наступним графіком:

Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34.

Зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20, прибуття до Києва о 21:54.

У зазначені дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить збільшити кількість місць на цьому напрямку на 50% у порівнянні зі звичайними рейсами.

Квитки на всі рейси доступні в додатку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

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