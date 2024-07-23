Підтоплення тунелів метро між «Деміївською» та «Либідською»: посадовців столичного метро підозрюють в службовій недбалості

Неналежне виконання посадових обов’язків працівниками метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення.

У підтопленні тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» у Києві підозрюють посадовців метрополітену. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, двом посадовим особам КП «Київський метрополітен» — начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру — повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. (ч. 2 ст.367 КК України).

Встановлено, що неналежне виконання посадових обов’язків вказаними працівниками метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення.

Вказується, що посадові особи не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» - «Либідська», появи утворень (сталактитів), вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Наслідком вказаних цій стало поступове руйнування окремих елементів тунелів.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями метро «Либідська» та «Деміївська».

Під час досудового розслідування слідчими та прокурорами проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій - проведено пожежно-технічну, металів, речовин та сплавів, комплексні комп’ютерно-технічну, судову інженерно-технічну, комісійні будівельно-технічну та економічну експертизи.

За результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам.

Через існування потенційної загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру рух метрополітену на вказаній ділянці було зупинено.

На ділянці між станціями «Либідська» - «Теремки» було організовано перевезення населення дублюючими маршрутами наземного транспорту.

Як наслідок, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138, 5 млн грн. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Прокуратура зазначає, що наведені суми збитків не є остаточними та можуть бути змінені, оскільки ремонт тунелю метро між станціями «Деміївська» та «Либідська» ще тривають.

На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від займаних посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП «Київський метрополітен» та КМДА, службова недбалість яких призвела до вказаних наслідків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.