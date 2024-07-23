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Подтопление тоннелей метро между «Демеевской» и «Лыбидской»: должностных лиц столичного метро подозревают в служебной халатности

15:59, 23 июля 2024
Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей работниками метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его последующему подтоплению.
Подтопление тоннелей метро между «Демеевской» и «Лыбидской»: должностных лиц столичного метро подозревают в служебной халатности
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В подтоплении тоннелей между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская» в Киеве подозревают должностных лиц метрополитена. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, двум должностным лицам КП «Киевский метрополитен» — начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру — поставлено в известность о подозрении в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям. (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Установлено, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей указанными работниками метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и его последующему подтоплению.

Указывается, что должностные лица не проводили осмотр тоннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями и сооружениями, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро «Демеевская» – «Лыбидская», появлению образований (сталактитов), вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции. тоннеля метро в течение длительного времени. Следствием этого стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей.

В результате 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение о приостановлении движения поездов на отрезке между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская».

В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами проведен значительный объем следственных и процессуальных действий - проведены пожарно-технические, металлы, вещества и сплавы, комплексные компьютерно-техническую, судебную инженерно-техническую, комиссионные строительно-техническую и экономическую экспертизы.

По результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро ненадлежащая и не соответствует строительным нормам и правилам.

Из-за существования потенциальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера движение метрополитена на указанном участке было остановлено.

На участке между станциями «Лыбидская» – «Теремки» была организована перевозка населения дублирующими маршрутами наземного транспорта.

Как следствие, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. КП «Киевский метрополитен» из-за закрытия станций метро недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

Прокуратура отмечает, что приведенные суммы ущерба не окончательны и могут быть изменены, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» еще продолжаются.

В настоящее время в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточно домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового .

В ходе следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП «Киевский метрополитен» и КГГА, служебная халатность которых привела к указанным последствиям.

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