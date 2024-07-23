В Киеве упорядочили вопрос размещения муралов – порядок вступил в силу

Решение должно оградить город и публичное пространство от хаотического насыщения произведениями монументального искусства.

Источник фото: Кирилл Тимошенко

В Киеве вступил в силу порядок создания монументальных росписей (муралов) на постройках и сооружениях.

Как сообщили в КГГА, документ определяет механизмы нанесения муралов в столице, их содержание, хранение и демонтаж, а также процедуру рассмотрения вопросов и принятия решений о нанесении монументальных росписей в городском пространстве. Порядком также предусмотрено, что в городе не допускается создание муралов на фасадах объектов культурного наследия и муралов, содержащих информацию или контент, запрещенный законодательством Украины, а также рекламу.

В Киевсовете считают, что такое решение позволит оградить город и публичное пространство от хаотического насыщения произведениями монументального искусства, в частности, на объектах культурного наследия.

«Для рассмотрения инициатив будет создан консультативно-совещательный орган – Комиссия по согласованию эскизов и локаций размещения муралов в Киеве, которая будет состоять из 11 человек, и в состав войдут 5 представителей от городских властей и 6 независимых экспертов. При рассмотрении инициатив Комиссия будет учитывать различные аспекты, в частности цель и концепцию, актуальность и социальное влияние, обоснование выбора локации и наличие согласования с местной общиной, а также гармоническую интеграцию в урбанистический контекст», – подчеркнула депутатка Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

Она подчеркнула, что важно обеспечить профессиональный подход к согласованию эскиза и локации каждой мурала, учитывая, что в последнее время количество инициатив по созданию монументальных росписей значительно возросло.

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