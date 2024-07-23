Практика судов
  1. В Украине

В Киеве упорядочили вопрос размещения муралов – порядок вступил в силу

22:18, 23 июля 2024
Решение должно оградить город и публичное пространство от хаотического насыщения произведениями монументального искусства.
В Киеве упорядочили вопрос размещения муралов – порядок вступил в силу
Источник фото: Кирилл Тимошенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве вступил в силу порядок создания монументальных росписей (муралов) на постройках и сооружениях.

Как сообщили в КГГА, документ определяет механизмы нанесения муралов в столице, их содержание, хранение и демонтаж, а также процедуру рассмотрения вопросов и принятия решений о нанесении монументальных росписей в городском пространстве. Порядком также предусмотрено, что в городе не допускается создание муралов на фасадах объектов культурного наследия и муралов, содержащих информацию или контент, запрещенный законодательством Украины, а также рекламу.

В Киевсовете считают, что такое решение позволит оградить город и публичное пространство от хаотического насыщения произведениями монументального искусства, в частности, на объектах культурного наследия.

«Для рассмотрения инициатив будет создан консультативно-совещательный орган – Комиссия по согласованию эскизов и локаций размещения муралов в Киеве, которая будет состоять из 11 человек, и в состав войдут 5 представителей от городских властей и 6 независимых экспертов. При рассмотрении инициатив Комиссия будет учитывать различные аспекты, в частности цель и концепцию, актуальность и социальное влияние, обоснование выбора локации и наличие согласования с местной общиной, а также гармоническую интеграцию в урбанистический контекст», – подчеркнула депутатка Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

Она подчеркнула, что важно обеспечить профессиональный подход к согласованию эскиза и локации каждой мурала, учитывая, что в последнее время количество инициатив по созданию монументальных росписей значительно возросло.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Попытка убийства Трампа: директор секретной службы США разозлила законодателей отсутствием четких ответов

Директор секретной службы США Кимберли Читл разозлила законодателей от обеих партий нечеткими ответами о стрельбе по Дональду Трампу

Вовремя обновившие военно-учетные данные получили специальную галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Военнообязанные, которые обновили данные в срок, были отмечены специальной отметкой в Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова