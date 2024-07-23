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У Києві впорядкували питання розміщення муралiв – порядок набув чинності

22:18, 23 липня 2024
Рішення має захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва.
У Києві впорядкували питання розміщення муралiв – порядок набув чинності
Джерело фото: Кирило Тимошенко
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У Києві набув чинності порядок створення монументальних розписів (муралів) на будівлях і спорудах.

Як повідомили у КМДА, документ визначає механізми нанесення муралів у столиці, їхнє утримання, збереження та демонтаж, а також процедуру розгляду питань і прийняття рішень про нанесення монументальних розписів у міському просторі. Порядком також передбачено, що в місті не допускається створення муралів на фасадах об’єктів культурної спадщини та муралів, які містять інформацію або контент, заборонений законодавством України, а також рекламу.

У Київраді вважають, що таке рішення дозволить захистити місто і публічний простір від хаотичного насичення творами монументального мистецтва, зокрема на об’єктах культурної спадщини.

«Для розгляду ініціатив буде створено консультативно-дорадчий орган – Комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення муралів у Києві, яка буде складатися з 11 осіб, і до складу увійдуть 5 представників від міської влади та 6 незалежних експертів. Під час розгляду ініціатив Комісія буде враховувати різні аспекти, зокрема мету та концепцію, актуальність та соціальний вплив, обґрунтування вибору локації та наявність погодження з місцевою громадою, а також гармонійну інтеграцію в урбаністичний контекст», – наголосила депутатка Київради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха

Вона підкреслила, що важливо забезпечити професійний підхід до погодження ескізу та локації кожного муралу, враховуючи, що останнім часом кількість ініціатив щодо створення монументальних розписів значно зросла.

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