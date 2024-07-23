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У Миколаєві чоловік повис на 5 поверсі за балконом догори ногами, відео

22:36, 23 липня 2024
Чоловік намагався потрапити до своєї квартири на п'ятому поверсі через балкон.
У Миколаєві чоловік повис на 5 поверсі за балконом догори ногами, відео
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У Миколаєві співробітники ДСНС врятували чоловіка, який перевалився за балкон. Як розповіли у ДСНС, інцидент трапився вранці 23 липня.

За попередньою інформацією, чоловік намагався потрапити до власної квартири, яка знаходилась на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, через балкон. В якийсь момент він не втримався та ледь не впав до низу, дивом зачепившись за балконний отвір.

Рятувальники за допомогою автодрабини спустили чоловіка на землю, де на нього вже чекали медики.

Постраждалого оглянули лікарі, які надали першу допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився.

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