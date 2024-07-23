Мінкульт після знесення садиби Зеленських вніс її до пам’яток архітектури

Садибу Зеленських ХІХ століття визнали пам'яткою архітектури.

Міністерство культури та інформаційної політики визнало столичну садибу Зеленських ХІХ століття, яку днями було зруйновано, пам'яткою архітектури. Про це повідомило hromadske з посиланням на МКІП.

Як відомо, 19 липня у Києві знесли історичну будівлю кінця XIX століття - Садибу Зеленських.

Садиба Зеленських — дерев'яна, обкладена цеглою будівля, яка була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці.

Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Споруду почали розбирати у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста.

Нагадаємо, власнику садиби Зеленських оголосили про підозру у знищенні майна під арештом.

Раніше у КМДА заявляли, що жодних погоджень та дозволів Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав і не мав надавати, тому що ця територія відноситься до центрального історичного ареалу, і повноваження на погодження проєкту та надання певних дозволів – у компетенції МКІП.

А у МКІП заявили, що до Міністерства не надходило жодних проєктних пропозицій стосовно історичного будинку, відтак МКІП не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу.

Раніше повідомлялося, що власник знесеної садиби Зеленських у Києві відбудує її за власний кошт.

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