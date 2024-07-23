Власник знесеної садиби Зеленських у Києві відбудує її за власний кошт

Повертати садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження, власник буде під контролем громади.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Власник знесеного історичного будинку відомого як «будинок Євменія Зеленського» або «садиба Зеленських», відновить будівлю за власний кошт. Між ним, Департаментом культурної спадщини та представниками громади ініціювали підписання меморандуму, повідомили у КМДА.

«Представник власника будівлі повідомив про їхню готовність відновити будівлю. Наразі сторони дійшли згоди щодо підписання відповідного меморандуму між власником, Департаментом охорони культурної спадщини та представниками громади», – повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

За її словами, повертати садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження, власник буде під контролем громади.

Директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова заявила, що жодних погоджень та дозволів Департамент охорони культурної спадщини КМДА не надавав і не мав надавати, тому що ця територія відноситься до центрального історичного ареалу, і повноваження на погодження проєкту та надання певних дозволів – у компетенції МКІП.

Перед цим у МКІП заявили, що до Міністерства не надходило жодних проєктних пропозицій стосовно історичного будинку, відтак МКІП не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу.

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