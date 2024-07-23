Владелец снесенной усадьбы Зеленских в Киеве отстроит ее за свой счет

Возвращать усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения, собственник будет под контролем общины.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Владелец снесенного исторического дома известного как «дом Евмения Зеленского» или «усадьба Зеленских», восстановит здание за свой счет. Между ним, Департаментом культурного наследия и представителями общины инициировали подписание меморандума, сообщили в КГГА.

«Представитель собственника здания сообщил об их готовности восстановить здание. В настоящее время стороны пришли к соглашению о подписании соответствующего меморандума между собственником, Департаментом охраны культурного наследия и представителями общины», – сообщила директорка Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

По ее словам, возвращать усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения, собственник будет под контролем общины.

Директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева заявила, что никаких согласований и разрешений Департамент охраны культурного наследия КГГА не предоставлял и не должен был предоставлять, потому что эта территория относится к центральному историческому ареалу, и полномочия на согласование проекта и предоставление определенных разрешений – в компетенции МКИП.

Перед этим в МКИП заявили, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений относительно исторического дома, поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни о новом строительстве на этом участке, ни о реконструкции здания, ни по ее демонтажу.

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