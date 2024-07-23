Байден делегировал полномочия по реализации закона о поддержке Украины министру финансов и госсекретарю

Министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен получили ряд полномочий по поддержке Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден передал свои полномочия по закону о поддержке Украины министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, Йеллен и Блинкен получили полномочия, «возложенные на президента» в соответствии с несколькими пунктами этого закона. Речь идет о законе «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев».

Этот закон предусматривает, в частности, возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, что станет важным шагом в поддержке экономического восстановления страны.

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