В Дії теперь будут сообщать причину отказа в перерегистрации авто

В приложении Дія теперь будет указана причина отказа в перерегистрации авто. Раньше для этого нужно было обращаться в сервисный центр Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Как отмечается, что соответствующее обновление приложения уже доступно.
Основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в Дії:
После устранения причины отказа можно перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.
Услуга по продаже транспортных средств в Дії стартовала с конца декабря 2023 года и стала одной из самых популярных в приложении. Украинцы перерегистрировали более 140 тысяч легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов через Дію.
Услуга доступна только физическим лицам 1 раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.
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