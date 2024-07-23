В Дії теперь будут сообщать причину отказа в перерегистрации авто

Теперь Дія будет сообщать, почему отказано в продаже авто.

Источник фото: Дія

В приложении Дія теперь будет указана причина отказа в перерегистрации авто. Раньше для этого нужно было обращаться в сервисный центр Министерства внутренних дел. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Как отмечается, что соответствующее обновление приложения уже доступно.

Основные причины отказа перерегистрации транспортного средства в Дії:

транспортное средство находится в розыске в Интерполе;

транспортное средство или номерной знак находятся в розыске в полиции;

одна из сторон находится в розыске в полиции;

свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт отображается в базе данных полиции как утраченное;

у продавца есть действующие открытые исполнительные производства;

имеютсяся обременения в реестрах Министерства юстиции о запрете на отчуждение;

транспортное средство является вещественным доказательством по уголовному делу.

После устранения причины отказа можно перерегистрировать транспортное средство онлайн или в сервисном центре МВД.

Услуга по продаже транспортных средств в Дії стартовала с конца декабря 2023 года и стала одной из самых популярных в приложении. Украинцы перерегистрировали более 140 тысяч легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов через Дію.

Услуга доступна только физическим лицам 1 раз в год. Купить или продать онлайн можно легковые автомобили, мотоциклы и мопеды.

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