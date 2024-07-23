У Дії тепер повідомлятимуть причину відмови у перереєстрації авто

У застосунку Дія тепер буде зазначена причина відмови в перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Як зазначається, що відповідне оновлення застосунку вже доступне.
Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії:
Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.
Послуга з продажу транспортних засобів у Дії стартувала з кінця грудня 2023 року і стала однією з найпопулярніших у застосунку. Українці перереєстрували більше як 140 тисяч легкових автомобілів, мопедів та мотоциклів через Дію.
Послуга доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.
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