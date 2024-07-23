У Дії тепер повідомлятимуть причину відмови у перереєстрації авто

Відтепер Дія повідомлятиме, чому відмовлено в продажу авто.

Джерело фото: Дія

У застосунку Дія тепер буде зазначена причина відмови в перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як зазначається, що відповідне оновлення застосунку вже доступне.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Послуга з продажу транспортних засобів у Дії стартувала з кінця грудня 2023 року і стала однією з найпопулярніших у застосунку. Українці перереєстрували більше як 140 тисяч легкових автомобілів, мопедів та мотоциклів через Дію.

Послуга доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

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