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У Дії тепер повідомлятимуть причину відмови у перереєстрації авто

08:12, 23 липня 2024
Відтепер Дія повідомлятиме, чому відмовлено в продажу авто.
У Дії тепер повідомлятимуть причину відмови у перереєстрації авто
Джерело фото: Дія
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У застосунку Дія тепер буде зазначена причина відмови в перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як зазначається, що відповідне оновлення застосунку вже доступне.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії:

  • транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Послуга з продажу транспортних засобів у Дії стартувала з кінця грудня 2023 року і стала однією з найпопулярніших у застосунку. Українці перереєстрували більше як 140 тисяч легкових автомобілів, мопедів та мотоциклів через Дію.

Послуга доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

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