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Байден делегував повноваження щодо реалізації закону про підтримку України міністру фінансів і держсекретарю

08:30, 23 липня 2024
Міністр фінансів США Джанет Єллен та держсекретар Ентоні Блінкен отримали низку повноважень щодо підтримки України.
Байден делегував повноваження щодо реалізації закону про підтримку України міністру фінансів і держсекретарю
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент США Джо Байден передав свої повноваження щодо закону про підтримку України міністру фінансів Джанет Єллен та держсекретарю Ентоні Блінкену. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Згідно з заявою, Єллен і Блінкен отримали повноваження, «покладені на президента» відповідно до кількох пунктів цього закону. Мова йде про закон «Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців».

Цей закон передбачає, зокрема, можливість конфіскації заморожених російських активів на користь України, що стане важливим кроком у підтримці економічного відновлення країни.

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