В МКИП заявили, что не давали разрешения на демонтаж «Усадьбы Зеленских» в Киеве

19 июля в Киеве начали сносить историческое здание известное общественности как «дом Евмения Зеленского».

Источник фото: mcip.gov.ua

В МКИП заявили, что в Министерство не поступало никаких проектных предложений относительно исторического дома известного как «дом Евмения Зеленского» или «усадьба Зеленских», поэтому МКИП не предоставляло никаких согласований проектной документации ни о новом строительстве на этом участке, ни о реконструкции здания, ни по ее демонтажу.

В МКИП отметили, что в настоящее время здание не имеет юридического статуса памятки или «только обнаруженного объекта культурного наследия», как это предусмотрено памятникоохранным законодательством. В то же время, по данным Историко-архитектурного опорного плана города Киева, этот дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием «Усадебный жилой дом» второй половины XIX в.

«Такой статус должен был бы оградить дом от сноса. Ведь деятельность в исторических ареалах регулируется не только Законом Украины «Об охране культурного наследия», но и, в частности, Государственными строительными нормами и правилами «Планирование и застройка территорий», - пишут там.

По мнению МКИП, самым действенным способом защиты исторической застройки является предоставление ей статуса памятки. Это предусматривает предварительное проведение научных исследований и изготовление учетной документации для представления в органы охраны культурного наследия.

Такое представление от ОО «Наследие Киев» было зарегистрировано в МКИП 19 июля – в день, когда строительная техника начала сносить дом.

Сооружение начали разбирать в 2021 году, но общественная огласка приостановила работы.

Напомним, полиция расследует обстоятельства сноса в рамках уголовного производства.

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