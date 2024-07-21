С июля Пенсионный фонд начал выплачивать новые виды денежной помощи

С 1 июля Пенсионный фонд Украины получил полномочия назначать и осуществлять выплаты некоторым категориям лиц, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной или работают в специальных условиях.
Речь идет о:
Ежемесячную денежную выплату некоторым категориям граждан из числа лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей органы Пенсионного фонда Украины осуществляют с 1 января 2023 года.
До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.
Кроме того, органы ПФУ обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии российской федерации против Украины, в соответствии с Законом Украины «Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью нанесенный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины».
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