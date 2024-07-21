С июля Пенсионный фонд начал выплачивать новые виды денежной помощи

До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

С 1 июля Пенсионный фонд Украины получил полномочия назначать и осуществлять выплаты некоторым категориям лиц, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной или работают в специальных условиях.

Речь идет о:

единовременном денежном вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;

Ежемесячную денежную выплату некоторым категориям граждан из числа лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной и принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей органы Пенсионного фонда Украины осуществляют с 1 января 2023 года.

пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с Указами Президента;

пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с Указом Президента;

единовременную денежную помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, которые состоялись в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои, мордование морды во время участия в указанных акциях.

До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

Кроме того, органы ПФУ обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии российской федерации против Украины, в соответствии с Законом Украины «Об единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью нанесенный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии российской федерации против Украины».

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