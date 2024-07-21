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Кибербезопасность военнослужащих: рекомендации от киберполиции и Сил ТрО ВСУ

08:12, 21 июля 2024
Кибербезопасность в условиях войны стала неотъемлемой составляющей защиты страны.
Кибербезопасность военнослужащих: рекомендации от киберполиции и Сил ТрО ВСУ
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В условиях войны кибербезопасность стала неотъемлемой составляющей защиты страны. Киберполиция Украины и Силы территориальной обороны ВСУ дали рекомендации военнослужащих, чтобы улучшить их информационную безопасность и повысить осведомленность в вопросах безопасного использования мобильных устройств, мессенджеров и защиты от киберугроз.

Основные рекомендации для военнослужащих

  1. Безопасное использование мобильных устройств на фронте:
  • используйте зашифрованные мессенджеры, такие как Signal, для безопасной коммуникации;
  • регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах во избежание уязвимостей.
  1. Выбор надежных мессенджеров:
  • избегайте использования опасных мессенджеров, которые могут быть перехвачены врагом;
  • всегда проверяйте настройки конфиденциальности в используемых приложениях.
  1. Осторожность с подозрительными ссылками:
  • не открывайте подозрительные ссылки, полученные по электронной почте или социальным сетям;
  • всегда проверяйте источник сообщения, прежде чем кликнуть на ссылку.

Почему важно придерживаться этих правил?

  1. Опасность подозрительных ссылок:
  • подозрительные ссылки могут вести к фишинговым сайтам, похищающим ваши личные данные и информацию о банковских счетах;
  • открытие таких ссылок может привести к установке вредоносного программного обеспечения на ваше устройство, которое будет отслеживать вашу деятельность и передавать ее врагу.
  1. Выключение геолокации:
  • геолокационные данные могут быть использованы врагом для определения вашего точного места нахождения;
  • публикация фото или видео с включенной геолокацией может случайно выдать позиции военнослужащих, что создает опасность для всего подразделения.
  1. Загрузка и установка программного обеспечения на рабочие компьютеры и телефоны:
  • установка неизвестных или непроверенных программ может привести к утечке конфиденциальной информации;
  • вредоносные программы могут получить доступ к вашим паролям, контактам и другим важным данным, что может быть использовано врагом для дальнейших кибератак или нанесения ударов.

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