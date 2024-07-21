Кибербезопасность военнослужащих: рекомендации от киберполиции и Сил ТрО ВСУ

Кибербезопасность в условиях войны стала неотъемлемой составляющей защиты страны.

В условиях войны кибербезопасность стала неотъемлемой составляющей защиты страны. Киберполиция Украины и Силы территориальной обороны ВСУ дали рекомендации военнослужащих, чтобы улучшить их информационную безопасность и повысить осведомленность в вопросах безопасного использования мобильных устройств, мессенджеров и защиты от киберугроз.

Основные рекомендации для военнослужащих

Безопасное использование мобильных устройств на фронте:

используйте зашифрованные мессенджеры, такие как Signal, для безопасной коммуникации;

регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах во избежание уязвимостей.

Выбор надежных мессенджеров:

избегайте использования опасных мессенджеров, которые могут быть перехвачены врагом;

всегда проверяйте настройки конфиденциальности в используемых приложениях.

Осторожность с подозрительными ссылками:

не открывайте подозрительные ссылки, полученные по электронной почте или социальным сетям;

всегда проверяйте источник сообщения, прежде чем кликнуть на ссылку.

Почему важно придерживаться этих правил?

Опасность подозрительных ссылок:

подозрительные ссылки могут вести к фишинговым сайтам, похищающим ваши личные данные и информацию о банковских счетах;

открытие таких ссылок может привести к установке вредоносного программного обеспечения на ваше устройство, которое будет отслеживать вашу деятельность и передавать ее врагу.

Выключение геолокации:

геолокационные данные могут быть использованы врагом для определения вашего точного места нахождения;

публикация фото или видео с включенной геолокацией может случайно выдать позиции военнослужащих, что создает опасность для всего подразделения.

Загрузка и установка программного обеспечения на рабочие компьютеры и телефоны:

установка неизвестных или непроверенных программ может привести к утечке конфиденциальной информации;

вредоносные программы могут получить доступ к вашим паролям, контактам и другим важным данным, что может быть использовано врагом для дальнейших кибератак или нанесения ударов.

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