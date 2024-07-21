Кибербезопасность военнослужащих: рекомендации от киберполиции и Сил ТрО ВСУ

08:12, 21 июля 2024
Кибербезопасность в условиях войны стала неотъемлемой составляющей защиты страны.
В условиях войны кибербезопасность стала неотъемлемой составляющей защиты страны. Киберполиция Украины и Силы территориальной обороны ВСУ дали рекомендации военнослужащих, чтобы улучшить их информационную безопасность и повысить осведомленность в вопросах безопасного использования мобильных устройств, мессенджеров и защиты от киберугроз.
Основные рекомендации для военнослужащих
- Безопасное использование мобильных устройств на фронте:
- используйте зашифрованные мессенджеры, такие как Signal, для безопасной коммуникации;
- регулярно обновляйте программное обеспечение на своих устройствах во избежание уязвимостей.
- Выбор надежных мессенджеров:
- избегайте использования опасных мессенджеров, которые могут быть перехвачены врагом;
- всегда проверяйте настройки конфиденциальности в используемых приложениях.
- Осторожность с подозрительными ссылками:
- не открывайте подозрительные ссылки, полученные по электронной почте или социальным сетям;
- всегда проверяйте источник сообщения, прежде чем кликнуть на ссылку.
Почему важно придерживаться этих правил?
- Опасность подозрительных ссылок:
- подозрительные ссылки могут вести к фишинговым сайтам, похищающим ваши личные данные и информацию о банковских счетах;
- открытие таких ссылок может привести к установке вредоносного программного обеспечения на ваше устройство, которое будет отслеживать вашу деятельность и передавать ее врагу.
- Выключение геолокации:
- геолокационные данные могут быть использованы врагом для определения вашего точного места нахождения;
- публикация фото или видео с включенной геолокацией может случайно выдать позиции военнослужащих, что создает опасность для всего подразделения.
- Загрузка и установка программного обеспечения на рабочие компьютеры и телефоны:
- установка неизвестных или непроверенных программ может привести к утечке конфиденциальной информации;
- вредоносные программы могут получить доступ к вашим паролям, контактам и другим важным данным, что может быть использовано врагом для дальнейших кибератак или нанесения ударов.
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