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Кібербезпека військовослужбовців: рекомендації від кіберполіції та Сил ТрО ЗСУ

08:12, 21 липня 2024
Кібербезпека в умовах війни стала невід’ємною складовою захисту країни.
Кібербезпека військовослужбовців: рекомендації від кіберполіції та Сил ТрО ЗСУ
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В умовах війни кібербезпека стала невід’ємною складовою захисту країни. Кіберполіція України та Сили територіальної оборони ЗСУ дали рекомендації військовослужбовців, щоби покращити їхню інформаційну безпеку та підвищити їхню обізнаність в питаннях безпечного використання мобільних пристроїв, месенджерів та захисту від кіберзагроз.

Основні рекомендації для військовослужбовців

  1. Безпечне використання мобільних пристроїв на фронті:
  • використовуйте зашифровані месенджери, такі як Signal, для безпечної комунікації;
  • регулярно оновлюйте програмне забезпечення на своїх пристроях, щоб уникнути вразливостей.
  1. Вибір надійних месенджерів:
  • уникайте використання небезпечних месенджерів, які можуть бути перехоплені ворогом;
  • завжди перевіряйте налаштування конфіденційності у використовуваних додатках.
  1. Обережність з підозрілими посиланнями:
  • не відкривайте підозрілі посилання, отримані через електронну пошту або соціальні мережі;
  • завжди перевіряйте джерело повідомлення перед тим, як клікнути на посилання.

Чому важливо дотримуватися цих правил?

  1. Небезпека підозрілих посилань:
  • підозрілі посилання можуть вести до фішингових сайтів, які викрадають ваші особисті дані та інформацію про банківські рахунки;
  • відкриття таких посилань може призвести до встановлення шкідливого програмного забезпечення на ваш пристрій, що відслідковуватиме вашу діяльність і передаватиме її ворогу.
  1. Вимкнення геолокації:
  • геолокаційні дані можуть бути використані ворогом для визначення вашого точного місця перебування;
  • публікація фото чи відео з увімкненою геолокацією може випадково видати позиції військовослужбовців, що створює небезпеку для всього підрозділу.
  1. Завантаження і встановлення програмного забезпечення на робочі комп’ютери та телефони:
  • встановлення невідомих або неперевірених програм може призвести до витоку конфіденційної інформації;
  • шкідливі програми можуть отримати доступ до ваших паролів, контактів та інших важливих даних, що може бути використано ворогом для подальших кібератак або нанесення ударів.

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