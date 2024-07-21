Кібербезпека військовослужбовців: рекомендації від кіберполіції та Сил ТрО ЗСУ

08:12, 21 липня 2024
Кібербезпека в умовах війни стала невід’ємною складовою захисту країни.
В умовах війни кібербезпека стала невід’ємною складовою захисту країни. Кіберполіція України та Сили територіальної оборони ЗСУ дали рекомендації військовослужбовців, щоби покращити їхню інформаційну безпеку та підвищити їхню обізнаність в питаннях безпечного використання мобільних пристроїв, месенджерів та захисту від кіберзагроз.
Основні рекомендації для військовослужбовців
- Безпечне використання мобільних пристроїв на фронті:
- використовуйте зашифровані месенджери, такі як Signal, для безпечної комунікації;
- регулярно оновлюйте програмне забезпечення на своїх пристроях, щоб уникнути вразливостей.
- Вибір надійних месенджерів:
- уникайте використання небезпечних месенджерів, які можуть бути перехоплені ворогом;
- завжди перевіряйте налаштування конфіденційності у використовуваних додатках.
- Обережність з підозрілими посиланнями:
- не відкривайте підозрілі посилання, отримані через електронну пошту або соціальні мережі;
- завжди перевіряйте джерело повідомлення перед тим, як клікнути на посилання.
Чому важливо дотримуватися цих правил?
- Небезпека підозрілих посилань:
- підозрілі посилання можуть вести до фішингових сайтів, які викрадають ваші особисті дані та інформацію про банківські рахунки;
- відкриття таких посилань може призвести до встановлення шкідливого програмного забезпечення на ваш пристрій, що відслідковуватиме вашу діяльність і передаватиме її ворогу.
- Вимкнення геолокації:
- геолокаційні дані можуть бути використані ворогом для визначення вашого точного місця перебування;
- публікація фото чи відео з увімкненою геолокацією може випадково видати позиції військовослужбовців, що створює небезпеку для всього підрозділу.
- Завантаження і встановлення програмного забезпечення на робочі комп’ютери та телефони:
- встановлення невідомих або неперевірених програм може призвести до витоку конфіденційної інформації;
- шкідливі програми можуть отримати доступ до ваших паролів, контактів та інших важливих даних, що може бути використано ворогом для подальших кібератак або нанесення ударів.
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