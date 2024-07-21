Кібербезпека військовослужбовців: рекомендації від кіберполіції та Сил ТрО ЗСУ

Кібербезпека в умовах війни стала невід’ємною складовою захисту країни.

В умовах війни кібербезпека стала невід’ємною складовою захисту країни. Кіберполіція України та Сили територіальної оборони ЗСУ дали рекомендації військовослужбовців, щоби покращити їхню інформаційну безпеку та підвищити їхню обізнаність в питаннях безпечного використання мобільних пристроїв, месенджерів та захисту від кіберзагроз.

Основні рекомендації для військовослужбовців

Безпечне використання мобільних пристроїв на фронті:

використовуйте зашифровані месенджери, такі як Signal, для безпечної комунікації;

регулярно оновлюйте програмне забезпечення на своїх пристроях, щоб уникнути вразливостей.

Вибір надійних месенджерів:

уникайте використання небезпечних месенджерів, які можуть бути перехоплені ворогом;

завжди перевіряйте налаштування конфіденційності у використовуваних додатках.

Обережність з підозрілими посиланнями:

не відкривайте підозрілі посилання, отримані через електронну пошту або соціальні мережі;

завжди перевіряйте джерело повідомлення перед тим, як клікнути на посилання.

Чому важливо дотримуватися цих правил?

Небезпека підозрілих посилань:

підозрілі посилання можуть вести до фішингових сайтів, які викрадають ваші особисті дані та інформацію про банківські рахунки;

відкриття таких посилань може призвести до встановлення шкідливого програмного забезпечення на ваш пристрій, що відслідковуватиме вашу діяльність і передаватиме її ворогу.

Вимкнення геолокації:

геолокаційні дані можуть бути використані ворогом для визначення вашого точного місця перебування;

публікація фото чи відео з увімкненою геолокацією може випадково видати позиції військовослужбовців, що створює небезпеку для всього підрозділу.

Завантаження і встановлення програмного забезпечення на робочі комп’ютери та телефони:

встановлення невідомих або неперевірених програм може призвести до витоку конфіденційної інформації;

шкідливі програми можуть отримати доступ до ваших паролів, контактів та інших важливих даних, що може бути використано ворогом для подальших кібератак або нанесення ударів.

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