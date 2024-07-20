Как будут действовать графики отключения света 21 июля

Стабилизационные отключения будут применяться в течение всех суток.

В воскресенье, 21 июля, по указанию Укрэнерго, графики отключения света будут действовать на протяжении всех суток.

Так, с 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украинцам прогнозируют более мягкие графики отключений света.

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