На Волыни столкнулись две легковушки: среди пострадавших есть дети

В результате ДТП на автодороге Ковель - Любомль один человек погиб, пятеро травмированных.

Источник фото: Полиция Волынской области

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Полиция Волынской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Ковель - Любомль. В столкновении участвовали автомобили Audi и ВАЗ.

Наряд группы реагирования патрульной полиции, патрулировавший неподалеку, прибыл на место происшествия мгновенно. Полицейские оказывали помощь пострадавшим и вызвали скорую медицинскую помощь.

К сожалению, одна женщина погибла на месте аварии. Предварительно известно, что еще две женщины и трое детей получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и работники ГСЧС. Движение транспорта регулируется правоохранителями и пока не затруднено.

Детали происшествия выясняются, и будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

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