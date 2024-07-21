Три украинские больницы получат новое оборудование от швейцарского благотворительного фонда

«Охматдет», Киевская городская клиническая больница №18 и Университетская больница Днепра получат кислородные станции.

Источник фото: moz.gov.ua

Три украинские больницы, в частности Национальная детская специализированная больница МЗ Украины «Охматдет», Киевская городская клиническая больница №18 и Университетская больница Днепровского государственного медицинского университета, получат новое медицинское оборудование для улучшения медицинской помощи и спасения жизней. Об этом сообщили в Минздраве.

Это стало возможным благодаря поддержке Швейцарского благотворительного фонда «Project with a Hearts» в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и общественными организациями «UA Experts» и «Международный парламент матерей».

«Во время войны мы должны делать все от нас зависящее, чтобы пациенты в учреждениях здравоохранения имели бесперебойный доступ к медицинской помощи, в том числе если их жизнь и здоровье зависят от определенного оборудования. Сегодня мы передали учреждениям здравоохранения кислородные станции «Oxyvital-55», благодаря которым пациенты будут обеспечены непрерывной подачей кислорода, а затем будут иметь доступ к качественной медпомощи. Совместно с партнерами мы каждый день улучшаем оказание помощи нашим пациентам», - отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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