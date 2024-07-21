Три українські лікарні отримають нове обладнання від швейцарського благодійного фонду

«Охматдит», Київська міська клінічна лікарня №18 та Університетська лікарня Дніпра отримають кисневі станції.

Джерело фото: moz.gov.ua

Три українські лікарні, зокрема Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит», Київська міська клінічна лікарня №18 та Університетська лікарня Дніпровського державного медичного університету, отримають нове медичне обладнання для покращення медичної допомоги та порятунку життів. Про це повідомили в МОЗ.

Це стало можливим завдяки підтримці Швейцарського благодійного фонду «Project with a Hearts» у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України та громадськими організаціями «UA Experts» і «Міжнародний парламент матерів».

«Під час війни ми маємо робити все від нас залежне, аби пацієнти в закладах охорони здоров’я мали безперебійний доступ до медичної допомоги, в тому числі якщо їхні життя та здоров’я залежать від певного обладнання. Сьогодні ми передали закладам охорони здоров’я кисневі станції «Oxyvital-55», завдяки яким пацієнти будуть забезпечені безперервною подачею кисню, а відтак матимуть доступ до якісної меддопомоги. Спільно з партнерами ми кожного дня поліпшуємо надання допомоги нашим пацієнтам», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

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