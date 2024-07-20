Завдяки зливу даних компанії, що зламує телефони для ФБР, стало відомо, який iPhone не можна «зламати»

Експерти зі злому iPhone не можуть обійти захист останніх версій iOS.

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Ізраїльська компанія Cellebrite, що спеціалізується на зломі iPhone і Android-смартфонів зізналася, що не здатна обійти захист останніх версій операційної системи iOS. У випадку з деякими апаратами під керуванням Android експерти також стикаються з деякими складнощами. Про це пише «404 Media».

«Матриця підтримки iOS Cellebrite» показує, що для всіх заблокованих iPhone, здатних працювати на iOS 17.4 або новіше, статус позначений як «У дослідженні». Це вказує на нездатність компанії зламувати ці пристрої за допомогою поточних інструментів. Враховуючи, що за даними Apple від червня, 77% всіх iPhone і 87% iPhone, випущених за останні чотири роки, працюють на якійсь версії iOS 17, це обмеження торкається значної частини сучасних пристроїв.

Документи також свідчать про нещодавній прогрес Cellebrite у роботі з iPhone XR та лінійкою iPhone 11, що працюють на iOS 17.1-17.3.1. Однак для iPhone 12 і новіших моделей на тих же версіях iOS вказаний статус «Незабаром з'явиться».

Отже, Apple зуміла закрити відомі вразливості, якими компанія користувалася у випадку зі старими прошивками.

Що стосується пристроїв на базі Android, Cellebrite здатна зламати більшість із них, але не всі. Наприклад, компанія не може отримати дані з Google Pixel 6, 7 чи 8.

Компанія Cellebrite привернула увагу у 2016 році у зв'язку зі справою про злам iPhone 5c стрільця з Сан-Бернардіно, хоча у результаті ФБР не використало їхні послуги для цього конкретного випадку.

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