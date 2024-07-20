Благодаря сливу данных компании, взламывающей телефоны для ФБР, стало известно, какой iPhone нельзя «сломать»

Эксперты по взлому iPhone не могут обойти защиту последних версий iOS.

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Израильская компания Cellebrite, специализирующаяся на взломе iPhone и Android-смартфонов призналась, что не способна обойти защиту последних версий операционной системы iOS. В случае с некоторыми аппаратами под управлением Android эксперты также сталкиваются с некоторыми сложностями. Об этом пишет «404 Media».

«Матрица поддержки iOS Cellebrite» показывает, что для всех заблокированных iPhone, способных работать на iOS 17.4 или новее, статус обозначен как «В исследовании». Это указывает на неспособность компании взламывать эти устройства с помощью своих текущих инструментов. Учитывая, что по данным Apple от июня, 77% всех iPhone и 87% iPhone, выпущенных за последние четыре года, работают на какой-либо версии iOS 17, это ограничение затрагивает значительную часть современных устройств.

Документы также свидетельствуют о недавнем прогрессе Cellebrite в работе с iPhone XR и линейкой iPhone 11, работающими на iOS 17.1-17.3.1. Однако для iPhone 12 и более новых моделей на тех же версиях iOS указан статус «Скоро появится».

Следовательно, Apple сумела закрыть известные уязвимости, которыми компания пользовалась в случае со старыми прошивками.

Что касается устройств на базе Android, Cellebrite способна взломать большинство из них, но не все. Например, компания не может получить данные с Google Pixel 6, 7 или 8.

Компания Cellebrite привлекла внимание в 2016 году в связи с делом о взломе iPhone 5c стрелка из Сан-Бернардино, хотя в итоге ФБР не использовало их услуги для этого конкретного случая.

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