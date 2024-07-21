Под Одессой маршрутка врезалась в грузовик: пострадали 13 человек

Водителю маршрутки неожиданно стало плохо и он въехал в запаркованный грузовик.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло в Хаджибейском районе Одессы. Инцидент случился на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской, где пострадали тринадцать человек. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным следственно-оперативной группы по расследованию водителю маршрутного такси стало плохо во время движения в направлении центра города. Потеряв контроль над управлением, он въехал в запаркованный грузовик с полуприцепом, стоявший в правой полосе.

В результате аварии двенадцать пассажиров и водитель маршрутки получили телесные повреждения различной степени тяжести и обратились за медицинской помощью.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП, после чего событию будет дана правовая квалификация. Водитель маршрутки также будет проверен на состояние опьянения.

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