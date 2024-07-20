Тепловой стресс на работе: как оценить и минимизировать риски для здоровья работников

Оптимальные и допустимые показатели микроклимата различаются в зависимости от категории работ по показателям тяжести.

Источник фото: Кадровик.UA

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Тепловой стресс может иметь серьезные последствия для здоровья работников, поэтому важно своевременно оценивать и минимизировать риски, сообщает Управление инспекционной деятельности.

Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при оценке рисков теплового стресса:

- Интенсивность работы: Чем больше физическая нагрузка, тем больше тепла выделяется телом. Работа с высокой интенсивностью повышает риск перегрева.

- Рабочий климат: Температура воздуха, влажность, движение воздуха и наличие источников тепла поблизости могут значительно влиять на риск теплового стресса. Высокая температура и влажность, а также работа возле горячих объектов повышают этот риск.

- Специальная одежда и средства индивидуальной защиты: Спецодежда и защитное снаряжение могут препятствовать естественному охлаждению тела, ограничивая потоотделение и другие способы регулирования температуры.

- Индивидуальные факторы: Возраст, физическая форма и медицинские условия работников влияют на их способность переносить тепло. Молодые, физически тренированные лица лучше справляются с жарой, чем пожилые или те, кто имеет хронические заболевания.

Однако, верхний предел температуры на постоянных рабочих местах (где работник проводит более половины своего рабочего времени или не менее двух часов подряд) составляет +28ºС. Соответственно, превышение этого показателя требует дополнительных мер безопасности и адаптации условий труда.

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