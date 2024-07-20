Тепловий стрес на роботі: як оцінити і мінімізувати ризики для здоров'я працівників

Оптимальні та допустимі показники мікроклімату різняться залежно від категорії робіт за показниками важкості.

Джерело фото: Кадровик.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тепловий стрес може мати серйозні наслідки для здоров'я працівників, тому важливо своєчасно оцінювати та мінімізувати ризики, повідомляє Управління інспекційної діяльності.

Ось кілька ключових факторів, які слід враховувати при оцінці ризиків теплового стресу:

Інтенсивність роботи: Чим більше фізичне навантаження, тим більше тепла виділяється тілом. Робота з високою інтенсивністю підвищує ризик перегріву.

Робочий клімат: Температура повітря, вологість, рух повітря та наявність джерел тепла поблизу можуть значно впливати на ризик теплового стресу. Висока температура і вологість, а також робота біля гарячих об'єктів підвищують цей ризик.

Спеціальний одяг та засоби індивідуального захисту: Спецодяг і захисне спорядження можуть перешкоджати природному охолодженню тіла, обмежуючи потовиділення та інші способи регулювання температури.

Індивідуальні фактори: Вік, фізична форма та медичні умови працівників впливають на їх здатність переносити тепло. Молодші, фізично треновані особи краще справляються зі спекою, ніж літні чи ті, хто має хронічні захворювання.

Однак, верхня межа температури на постійних робочих місцях (де працівник проводить більше половини свого робочого часу або не менше двох годин поспіль) становить +28ºС. Відповідно, перевищення цього показника вимагає додаткових заходів безпеки та адаптації умов праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.