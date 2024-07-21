Під Одесою маршрутка врізалася у вантажівку: постраждали 13 осіб

Водієві маршрутки несподівано стало зле і він в’їхав в запарковану вантажівку.

Поліцейські з'ясовують обставини ДТП, яка сталася в Хаджибейському районі Одеси. Інцидент трапився на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської, де постраждали тринадцять осіб. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи з розслідування водію маршрутного таксі стало зле під час руху в напрямку центру міста. Втративши контроль над керуванням, він в’їхав в запарковану вантажівку з напівпричепом, що стояла в правій смузі.

Внаслідок аварії дванадцять пасажирів та водій маршрутки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і звернулися по медичну допомогу.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини ДТП, після чого події буде надано правову кваліфікацію. Водій маршрутки також буде перевірений на стан сп’яніння.

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