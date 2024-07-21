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На Волині зіткнулися два легковики: серед постраждалих є діти

07:36, 21 липня 2024
В результаті ДТП на автодорозі Ковель – Любомль одна людина загибла, п'ятеро травмованих.
На Волині зіткнулися два легковики: серед постраждалих є діти
Джерело фото: Поліція Волинської області
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Поліція Волинської області повідомила про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автодорозі Ковель - Любомль. У зіткненні брали участь автомобілі Audi та ВАЗ.

Наряд групи реагування патрульної поліції, що патрулював неподалік, прибув на місце події миттєво. Поліцейські надавали допомогу потерпілим та викликали швидку медичну допомогу.

На жаль, одна жінка загинула на місці аварії. Попередньо відомо, що ще дві жінки та троє дітей отримали травми та були доставлені до лікарні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції та працівники ДСНС. Рух транспорту регулюється правоохоронцями і наразі не ускладнений.

Деталі події з’ясовуються, і буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

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