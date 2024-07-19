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Украинцам прогнозируют более мягкие графики отключений света в ближайшие дни

07:18, 19 июля 2024
Когда украинцам прогнозируют улучшение ситуации с электричеством.
Украинцам прогнозируют более мягкие графики отключений света в ближайшие дни
Источник фото: Freepik
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Ситуация в энергосистеме, усложнившаяся из-за аномальной жары за последние две недели, начнет улучшаться со снижением температуры воздуха, и с субботы, 19 июля, вероятно, графики отключений будут более мягкими. Так считает советник Премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко. Об этом он сказал во время панельной дискуссии 18 июля, пишет «Интерфакс-Украина».

«Из-за понижения температуры постепенно начнется снижаться потребление э/э, затем наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника эта тенденция к понижению спроса усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут гораздо мягче, чем это было, особенно в последние две недели», - сказал Бойко.

При этом он пояснил, что уровень потребления в энергетике реагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой примерно на три дня, что и позволяет прогнозировать его снижение в ближайшее время, учитывая, что сегодня первый день, когда жара должна идти на убыль.

В среднесрочной перспективе, по его словам, относительно стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и возможно в октябре, если не будет значительного похолодания. Положительный сценарий на ближайшие два месяца Бойко объяснил тем, что не должно быть аномально высоких температур, а «в энергосистеме будет появляться генерации больше, чем будет идти в ремонт».

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что не ожидает значительных улучшений с энергоснабжением в ближайшие 3-4 недели, рассчитывая на них все же в последней декаде августа.

«Выход из ремонта блока АЭС будет означать незначительное улучшение, но примерно последняя декада августа улучшит общую картину», - сказал Харченко во время дискуссии.

Тем не менее, он рассчитывает на отсутствие отключений е/е в начале и в середине осени.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров запретил выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с рф и беларусью. Также отключений не будет вблизи линии фронта. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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