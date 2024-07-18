Правительство запретило выключать свет в прифронтовых зонах и возле границы с рф и Беларусью

Речь идет об объектах и ​​населенных пунктах в 20-километровой зоне.

Кабинет министров запретил выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с рф и Беларусью. Также отключений не будет вблизи линии фронта. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, состояние энергетики – определяющий фактор жизни отдельных областей и страны в целом. Из-за российского террора и аномальной жары фиксируется постоянный дефицит мощностей, поэтому «Укрэнерго» вынуждено ограничивать потребителей.

«В этих условиях запрос общества – это справедливость в распределении имеющейся электроэнергии. Правительство отвечает на этот запрос и формирует перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. По результату коммуникации с ОВА конкретизируем этот список», – отметил премьер.

В критически важные входят объекты газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, больницы, перечислил Шмыгаль.

«Сегодня также добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с рф, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны», - сказал глава правительства.

Также правительство улучшает алгоритм, обеспечивающий равномерную очередность и продолжительность отключений света.