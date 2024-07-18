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Хакеры используют тематику закупок БпЛА для атак на оборонные предприятия

20:14, 18 июля 2024
Хакеры атакуют украинские оборонные предприятия через вредоносные письма с ZIP-файлами.
Хакеры используют тематику закупок БпЛА для атак на оборонные предприятия
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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, зафиксировала новые кибератаки, направленные на украинские оборонные предприятия. Атаки используют тематику закупок беспилотников, сообщает Госспецсвязи.

Хакеры применяют несколько видов вредоносного программного обеспечения и могут выдавать себя за работников государственных органов для повышения доверия.

Схема атаки следующая:

Злоумышленники присылают электронные письма с вложением в виде ZIP-файла, который содержит PDF-документ со ссылкой. Жертвам предлагается перейти по ссылке, чтобы «загрузить недостающие шрифты».

При переходе по ссылке на компьютер загружается файл «adobe_acrobat_fonts_pack.exe», который является вредоносной программой GLUEEGG. Она дешифрует и запускает загрузчик DROPCLUE, который в свою очередь загружает и открывает на компьютере два файла: PDF-документ-приманку и EXE-файл «font-pack-pdf-windows-64-bit». Последний обеспечивает установку легитимной программы для удаленного управления ATERA, предоставляя злоумышленникам несанкционированный доступ к компьютеру жертвы.

Как предотвратить атаку

  • Будьте осторожны, даже если отправитель письма представляется государственным работником.
  • Не загружайте и не открывайте подозрительные файлы.
  • В случае подозрения на атаку, обращайтесь в CERT-UA:
  • [email protected]
  • моб. +38 (044) 281-88-25

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