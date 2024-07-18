На Львовщине 75-летнюю бабушку и ее внука подозревают в сбыте психотропов

По данным следствия, незаконный сбыт особо опасного психотропа в городе Новый Раздел организовали бабушка и ее внук.

На Львовщине о подозрении в сбыте особо опасного психотропа PVP сообщили 75-летней женщине и ее 29-летнему внуку. Как сообщили в отделе информационной политики Львовской областной прокуратуры, им инкриминируют незаконное приобретение, хранение и сбыт особо опасного психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

По данным следствия, незаконный сбыт особо опасного психотропа в городе Новый Раздел был организовали бабушка и ее внук.

«Продажа «товара» осуществлялась по предварительной договоренности с «клиентами». Непосредственно при встрече в квартире, где жили подозреваемые», – пишут в прокуратуре.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства было обнаружено и изъято запрещенное вещество, электронные весы, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства.

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