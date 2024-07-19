Во Львовщине судили мать детей, которые вырывали кусты картофеля на чужом огороде

Суд не обнаружив доказательств уклонения от родительских обязанностей.

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Во Львовской области судили мать двух малолетних детей, которые, согласно протоколам и материалам дела, вырвали 40 кустов картофеля на чужом огороде. Женщину оправдал суд, не найдя доказательств уклонения от родительских обязанностей. Об этом говорится в постановлении Самборского горрайонного суда в Едином государственном реестре судебных решений (дело № 452/2266/24, номер судебного производства: 3/452/1180/2024).

Как говорится в постановлении, случай произошел 7 июня этого года. Двое малолетних близ чужого дома «повредили растения с картофелем в количестве сорока кустов и присвоили для собственных нужд». Мать объяснила, что ее дети действительно повредили картофель, однако не сорок кустов, а не больше десяти. Кроме того, женщина добавила, что провела с детьми воспитательную беседу и возместила все убытки потерпевшим.

«Из предоставленных в суд материалов судья не усматривает объективного подтверждения факта уклонения ЛИЦО_1 от исполнения предусмотренного законодательством долга по воспитанию своих малолетних детей. Оснований считать, что ЛИЦО_1 не воспитывает детей в духе уважения прав и свобод других людей, любви к своей семье и родственникам, своему народу, своей Родине, сейчас нет.

Сам по себе факт того, что малолетние дети ЛИЦО_1 - ЛИЦО_3 , ИНФОРМАЦИЯ_2 , и ЛИЦО_4 , ИНФОРМАЦИЯ_3 , повредили кусты картофеля не могет расцениваться как необеспечение матерью надлежащего выполнения обязанностей по их воспитанию», — говорится в постановлении.

Производство закрыли в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения.

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