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Более 700 предприятий получили статус критически важных – Минэкономики

15:10, 18 июля 2024
Предприятия, получившие статус критически важных, могут забронировать работников от мобилизации.
Более 700 предприятий получили статус критически важных – Минэкономики
Источник фото: unn.ua
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Министерство экономики Украины признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций, сообщает заместитель министра экономики Виталий Киндратив. Об этом информирует Forbes Ukraine.

Сейчас Единый перечень критически важных предприятий еще формируется под кураторством Минцифры. Предприятия, получившие этот статус, могут забронировать работников от мобилизации.

Статус критически важного предприятия предоставляется на один год. Компании, которые еще не имеют этого статуса, могут подать заявку в Министерство экономики для его получения. Заседания комиссии по определению критической важности проводятся каждую среду, на каждом из которых рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ относительно статуса компании получают в течение 10 дней.

Напомним, на портале Дія запустили электронное бронирование.

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