Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

В Верховной Раде на рассмотрении находится несколько законопроектов по применению так называемого «экономического» бронирования – по уровню «белой» зарплаты и уплаты налогов.

Некоторые общественные организации, выступая против самой идеи «экономического» бронирования, апеллируют к тому, что так можно забронировать «некритические» предприятия.

Впрочем, наличие права на 100% бронирование от Кабмина для отдельных общественных организаций и ООО, финансируемых иностранными донорами, занимающихся исследованием общественного мнения, выборами и другими касающимися политики проблемами, ставит вопрос относительно «критичности» и к ним. Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список таких организаций.

Фактически наличие или отсутствие иностранного финансирования – это тоже экономический критерий, который применяется для бронирования работников таких ОО и ООО.

Ведь право на 100% бронирование они получают независимо от профиля их деятельности. Поэтому возникает вопрос, насколько «критическими» для жизнедеятельности населения и экономики является проведение этими ОО или ООО тренингов, мастер-классов, коучинга, опросов и т.д.

Напомним, что в этом перечне организаций, имеющих право на полное бронирование, есть ОО «Центр политических студий и аналитики «Эйдос», ОО «Интерньюз-Украина», ОО «Развитие гражданских компетентностей в Украине», ОО «Трансперенси Интернешнл Украина», ОО «Украинская академия лидерства», ОО «Украинский независимый центр политических исследований», ОО «Центр политико-правовых реформ», Общественный союз «Фонд архитектуры реформ в Украине», ОО «Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания «Единение» и т. д.

Кроме бронирования общественных организаций – исполнителей проектов международной технической помощи, следует подчеркнуть, что постановление Кабмина 76 (в редакции постановления от 5 июня 2024 г. №650) о порядке бронирования уже установило экономические критерии для бронирования определенных предприятий.

В частности, это общая сумма уплаченных налогов и сумма уплаченного ЕСВ более 1,5 млн евро, сумма поступлений в иностранной валюте более 32 млн евро, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, размер средней заработной платы за последний календарный квартал не менее размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 г. (в соответствии с данными Госстата), что подтверждается справкой, резидентство Дея Сити и т.д.

Также критерием является то, что «предприятие, учреждение, организация имеет важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориальной общины». При этом критерии, по которым осуществляется определение предприятия, учреждения, организации, имеющих важное значение для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества, устанавливаются органами исполнительной власти, другими государственными органами, органами государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. сферой их управления или отраслью национальной экономики или областной, Киевской городской госадминистрацией (военной администрацией) с учетом потребностей территориальной общины и т.д.

Таким образом, если предприятие отвечает трем критериям, например, по критериям, установленным КГГА, имеет важное значение для обеспечения потребностей территориальной общины, а также не имеет задолженности по ЕСВ, а средняя зарплата не меньше размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 г., то оно уже может претендовать на бронирование.

Следовательно, «экономическое» бронирование уже существует как для исполнителей проектов, финансируемых донорами, так и для отдельных предприятий, подпадающих под три критерия, определенных постановлением 76.

Отдельный вопрос – стоит ли правительству опубликовать полный перечень таких предприятий и общественных организаций, которые не связаны непосредственно со сферой обороны и национальной безопасности, чтобы снять дискуссии в обществе и чтобы каждый мог самостоятельно оценить уровень «критичности» такого бронирования.

Ниже приводим перечень 133 представительств и организаций, которые в связи с получением иностранного финансирования имеют право на 100% бронирование.

Автор: Наталя Мамченко

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