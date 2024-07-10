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Стал известен список организаций, забронированных от мобилизации на 100%, потому что они получают иностранные гранты, ДОКУМЕНТ

16:50, 10 июля 2024
Значительная часть общественных организаций и ООО, получивших бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему-то признаны критически важными.
Стал известен список организаций, забронированных от мобилизации на 100%, потому что они получают иностранные гранты, ДОКУМЕНТ
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Ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Об этом свидетельствует документ Кабмина.

Напомним, что коммунальные предприятия вроде Киевского метрополитена, Киевавтодора говорят о нехватке рабочей силы из-за мобилизации. Не подлежат полному бронированию спасатели ГСЧС и полицейские. О рисках остановки работы заявляют некоторые градообразующие предприятия.

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.

Итак, приказом от 21 июня 2024 был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших бронирование на 100% своих сотрудников.

«Судебно-юридической газете» стал известен перечень этих «критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период».

Судя по утвержденному Правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п. При этом они относятся к «критически важным».

Так, кроме организаций, являющихся непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных ОО и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.

В частности, это всеукраинская ОО «Гражданская сеть «Опора», среди руководителей которой Ольга Айвазовская, согласно данным открытых реестров, была руководителем Черкасской городской организации одной из политических партий. «Выборы как инструмент демократии – это основа деятельности нашей организации», - указано на сайте организации.

Также к списку забронированных относится:

ОО «Центр политических студий и аналитики Эйдос», одним из основателей которого является политтехнолог Виктор Таран. Сейчас сайт организации не работает, а соцсеть фейсбук сообщает, что в последнее время «Эйдос» организовал мероприятие «Гастротуризм: опыт ЕС и Украины».

ОО «Институт Киевская школа экономики»

Частное учреждение «Университет «Киевская школа экономики», где преподают члены ОО «ДеЮре» Михаил Жернаков и Степан Берко

ОО «Дикси групп»

ОО «Интерньюз-Украина» (глава которого Константин Квурт заявил о необходимости ликвидации Telegram в Украине и о том, что «свобода слова для леваков»)

ОО «Развитие гражданских компетентностей в Украине»

ОО «Трансперенси Интернешнл Украина»

ОО «Украинская академия лидерства», которая занимается организацией вебинаров и мастер-классов

ОО «Украинский независимый центр политических исследований» (УНЦПИ), который занимается «подготовкой мониторинговых отчетов по социально-политическим процессам, формированию и реализации политик»

ОО «Центр демократии и верховенства права»

ОО «Центр экономической стратегии»

ОО «Центр политико-правовых реформ»

Общественный союз «Фонд архитектуры реформ в Украине»

МБО «Фонд Восточная Европа»

ОО «Инициативный центр содействия активности и развитию общественного начинания «Единение» (ИСАР «Единение»)

Национальный фонд исследований Украины

«Академия электронного управления»

Частная фирма «ГАРДЕ»

ООО «Делойт и Туш»

ООО «Эжис Украина»

ООО «КСМ-ГРУПП»

ООО «Сан Системс Девелопмент»

ООО «Соджитз Авто Украина»

ООО «АВЕГА»

ООО «Делойт энд Туш ЮСК»

ООО «Делойт Технологические Услуги»

ООО «Миамото Интернешнл Украина»

Украинский фонд социальных инвестиций

Национальный центр изучения общественного мнения (США)

Международный фонд избирательных систем (США) и т.д.

Ниже приводим соответствующий приказ от 21 июня 2024 г.

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