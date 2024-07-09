При каких условиях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога: разъяснение

Налоговая служба в Харьковской области информирует, при каких условиях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога.
Отмечается, что согласно п. 93.1 НКУ имущество налогоплательщика освобождается из налогового залога со дня:
Основанием для освобождения имущества налогоплательщика из-под налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из событий, определенных п. 93.1 НКУ (п. 93.2 НКУ).
В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, согласно ст. 95 НКУ такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения о поступлении средств в бюджет от такой продажи (п. 93.4 НКУ).
В случае продажи в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения полного погашения налогового долга покупателем объекта приватизации (п. 93.5 НКУ).
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