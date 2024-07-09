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При каких условиях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога: разъяснение

20:22, 9 июля 2024
В ГНС сообщают, что основанием для освобождения имущества налогоплательщика из-под налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из событий.
При каких условиях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога: разъяснение
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Налоговая служба в Харьковской области информирует, при каких условиях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога.

Отмечается, что согласно п. 93.1 НКУ имущество налогоплательщика освобождается из налогового залога со дня:

  • получения контролирующим органом подтверждения полного погашения суммы налогового долга и/или рассроченных (отсроченных) денежных обязательств и процентов за пользование рассрочкой (отсрочкой) в установленном законодательством порядке (пп. 93.1.1 НКУ);
  • признания налогового долга безнадежным (пп. 93.1.2 НКУ);
  • вступления в законную силу соответствующего решения суда о прекращении налогового залога в рамках процедур, определенных законодательством по вопросам банкротства (пп. 93.1.3 НКУ);
  • получения налогоплательщиком в результате проведения процедуры административного или судебного обжалования или в других случаях, предусмотренных ст. 55 НКУ, решение соответствующего органа о признании противоправными и/или отмене ранее принятых решений по начислению суммы денежного обязательства (пп. 93.1.4 НКУ);
  • получения налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, согласно ст. 92 НКУ (пп. 93.1.6 НКУ).

Основанием для освобождения имущества налогоплательщика из-под налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из событий, определенных п. 93.1 НКУ (п. 93.2 НКУ).

В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, согласно ст. 95 НКУ такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения о поступлении средств в бюджет от такой продажи (п. 93.4 НКУ).

В случае продажи в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения полного погашения налогового долга покупателем объекта приватизации (п. 93.5 НКУ).

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