Практика судів
  1. В Україні

За яких умов майно платника податків звільняється з податкової застави: роз’яснення

20:22, 9 липня 2024
У ДПС повідомляють, що підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій.
За яких умов майно платника податків звільняється з податкової застави: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Харківській області інформує, за яких умов майно платника податків звільняється з податкової застави. 

Зазначається, що відповідно до п. 93.1 ПКУ майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:

  • отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за користування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку (пп. 93.1.1 ПКУ);
  • визнання податкового боргу безнадійним (пп. 93.1.2 ПКУ);
  • набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства (пп. 93.1.3 ПКУ);
  • отримання платником податків внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження або в інших випадках, передбачених ст. 55 ПКУ, рішення відповідного органу про визнання протиправними та/або скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов’язання (пп. 93.1.4 ПКУ);
  • отримання платником податків згоди контролюючого органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 92 ПКУ (пп. 93.1.6 ПКУ).

Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених п. 93.1 ПКУ (п. 93.2 ПКУ).

У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 95 ПКУ таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу (п. 93.4 ПКУ).

У разі продажу у процесі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення податкового боргу покупцем об’єкта приватизації (п. 93.5 ПКУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України