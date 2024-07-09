За яких умов майно платника податків звільняється з податкової застави: роз’яснення

Податкова служба у Харківській області інформує, за яких умов майно платника податків звільняється з податкової застави.
Зазначається, що відповідно до п. 93.1 ПКУ майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:
Підставою для звільнення майна платника податків з-під податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених п. 93.1 ПКУ (п. 93.2 ПКУ).
У разі продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 95 ПКУ таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження про надходження коштів до бюджету від такого продажу (п. 93.4 ПКУ).
У разі продажу у процесі приватизації єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства таке майно звільняється з податкової застави (із внесенням змін до відповідних державних реєстрів) з дня отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення податкового боргу покупцем об’єкта приватизації (п. 93.5 ПКУ).
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