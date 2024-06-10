Исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%

Представительства донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи относятся «к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения».

Лица, являющиеся исполнителями проектов международной технической помощи, подлежат полному бронированию. Это предусматривает новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня 2024 г. №650.

Так, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, представляют список Секретариату Кабинета Министров Украины.

Не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию к представительствам донорских учреждений, исполнителям проектов международной технической помощи, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период предприятиям, учреждениям и организациям относятся представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи согласно перечню, утвержденному Секретариатом Кабинета Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.