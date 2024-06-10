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Исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%

11:00, 10 июня 2024
Представительства донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи относятся «к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения».
Исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%
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Лица, являющиеся исполнителями проектов международной технической помощи, подлежат полному бронированию. Это предусматривает новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня 2024 г. №650.

Так, представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, представляют список Секретариату Кабинета Министров Украины.

Не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию к представительствам донорских учреждений, исполнителям проектов международной технической помощи, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период предприятиям, учреждениям и организациям относятся представительства донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи согласно перечню, утвержденному Секретариатом Кабинета Министров Украины.

Автор: Наталя Мамченко 

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