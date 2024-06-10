Виконавці грантових проектів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%

Представництва донорських установ і виконавці проектів міжнародної технічної допомоги відносяться «до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення».

Особи, які є виконавцями проектів міжнародної технічної допомоги, підлягають повному бронюванню. Це передбачає новий порядок бронювання, затверджений постановою Кабміну від 5 червня 2024 р. №650.

Так, представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, подають список Секретаріатові Кабінету Міністрів України.

Не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню до представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

При цьому до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств, установ та організацій належать представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги згідно з переліком, затвердженим Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Автор: Наталя Мамченко

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