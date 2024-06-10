Новый порядок бронирования сотрудников аппаратов судов и органов судейского управления: кого могут мобилизовать в судах, ВККС и ВСП

Кабинет министров утвердил новый порядок бронирования военнообязанных в судах, КСУ, ВСП и ВККС – бронированию подлежат не все работники патронатной службы, а госслужащие – на 50%.

Кабинет Министров 7 июня 2024 года обнародовал текст Постановления № 650 (утверждено 5 июня) «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения».

Также 5 июня Кабинет министров утвердил и «Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг».

В Постановлении и Порядке определены нюансы бронирования работников патронатной службы и государственных служащих, работающих в судах и в органах судейского управления – Конституционном Суде, Высшем совете правосудия, ВККС и Государственной судебной администрации.

Порядком предусмотрено, что процедура бронирования военнообязанных будет осуществляться с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг (известного также как Портал Дия), то есть в электронной форме.

Вместе с тем, как и в случае со старым Порядком бронирования, снова возникают определенные вопросы, на которые пока нет четких ответов.

К примеру, новый порядок устанавливает, что бронированию подлежат все военнообязанные, работающие на штатных должностях патронатной службы в судах, имеющих исключительную подсудность, а также в судах, уполномоченных предоставлять разрешение на проведение разведывательного мероприятия.

Однако, буквальное толкование этого положения Порядка позволяет сделать вывод о потенциальной возможности бронирования помощников судей во всех судах первой инстанции, поскольку они осуществляют рассмотрение дел согласно принципу исключительной подсудности (в частности, ст. 30 ГПК)

В то же время, пункт 6 Порядка бронирования фактически предусматривает возможность мобилизации 50 процентов количества военнообязанных работников патронатной службы, работающих в судах первой и апелляционной инстанции.

Нюансы бронирования работников патронатной службы и государственных служащих, которые работают в судах и в органах судебной власти

Согласно Порядку, предусмотрено, что бронированию подлежат все военнообязанные, занимающие должности:

государственной службы категории "А";

государственной службы категории "Б", но на которые временно возложено исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы категории "А".

штатных работников патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины (в указанную категорию входят сотрудники аппаратов и секретариатов Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации).

военнообязанные, работающие на штатных должностях патронатной службы в судах, имеющих исключительную подсудность, а также в судах, уполномоченных предоставлять разрешение на проведение разведывательного мероприятия в соответствии с Законом Украины "О разведке", подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности (следует отметить, что вопрос «исключительной подсудности» не разъяснен ни в Постановлении Кабмина, ни в Порядке бронирования, поэтому можно прийти к выводу, что фактически возможно полное бронирование работников патронатной службы в большинстве судов).

Бронирование 50 на 50

Что касается государственных служащих категорий «Б» и «В», работающих в секретариатах органов судейского управления, а также в аппаратах судов (от Верховного Суда до районных судов), то количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять не более 50 процентов количества военнообязанных работников по состоянию на 18 мая 2024 года, а в случае увеличения численности военнообязанных сотрудников в указанном органе - по состоянию на дату представления списков.

Также бронированию подлежат не более 50 процентов количества военнообязанных сотрудников патронатной службы, работающих в судах первой и апелляционной инстанции.

Отдельный пункт Порядка для судов и органов судебной власти

Разъяснению вопроса бронирования военнообязанных в судах и в органах судейского управления, посвящен п. 6 Порядка.

Так, определено, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу в судах, Конституционном Суде Украины, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, ГСА:

1) на должностях государственной службы: категории "А" - все военнообязанные;

категорий "Б", "В" - 50 процентов количества военнообязанных этих категорий;

2) на должностях патронатной службы государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины, — все военнообязанные;

3) на других должностях (кроме должностей, предусмотренных подпунктами 1 и 2 этого пункта, а также должностей, предусмотренных пунктом 18 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") - 50 процентов общего количества военнообязанных.

Таким образом, можно констатировать, что по сравнению с прошлым Порядком бронирования военнообязанных, фактически действовавшим до вступления в силу 16 апреля закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», перспективы бронирования работников аппаратов судов и секретариатов органов судейского управления ухудшились.

К тому же, как известно, усиление мобилизационных мер в стране предполагает снижение возрастного «порога» для мобилизации – с 27 до 25 лет.

«Судебно-юридическая газета» уже подробно рассказывала об отрицательных последствиях для судов первой и апелляционной инстанции, которые могут возникнуть из-за отсутствия возможности бронирования помощников судей и работников аппаратов судов из числа госслужащих.

Вместе с тем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», многие суды заранее приняли меры по бронированию большинства сотрудников аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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