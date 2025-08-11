В Запорожье задержали агентку РФ, готовившую атаки на промышленную инфраструктуру города

В Запорожье разоблачили агентку российского ГРУ — бывшую работницу Пенсионного фонда, собиравшую данные для ракетных ударов по промышленным объектам. Об этом сообщает СБУ
Как стало известно, ее интересовали производственные цеха и электроподстанции, обеспечивающие работу местных заводов. Российские спецслужбы вышли на нее из-за антиукраинских комментариев в Telegram. Связь с куратором из ГРУ она поддерживала через анонимный чат, выполняя его задачи.
Агент РФ обходила промышленные районы, фиксируя места расположения объектов, а также незаметно собирала информацию у знакомого инженера. Ее задержали при фотографировании территории одного из энергообъектов.
В телефоне женщины обнаружили карты с пометками потенциальных целей для врага.
В настоящее время ей сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Агент находится под стражей без права залога.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.