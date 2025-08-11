Практика судів
У Запоріжжі затримали агентку РФ, яка готувала атаки на промислову інфраструктуру міста

21:18, 11 серпня 2025
Жінка збирала й передавала координати промислових і енергетичних об’єктів Запоріжжя.
У Запоріжжі затримали агентку РФ, яка готувала атаки на промислову інфраструктуру міста
Фото: СБУ
У Запоріжжі викрили агентку російського ГРУ — колишню працівницю Пенсійного фонду, яка збирала дані для ракетних ударів по промислових об’єктах. Про це повідомляє СБУ

Як стало відомо, її цікавили виробничі цехи та електропідстанції, що забезпечують роботу місцевих заводів. Російські спецслужби вийшли на неї через антиукраїнські коментарі у Telegram. Зв’язок із куратором з ГРУ вона підтримувала через анонімний чат, виконуючи його завдання.

Агентка обходила промислові райони, фіксуючи місця розташування об’єктів, а також непомітно збирала інформацію у знайомого інженера. Її затримали під час фотографування території одного з енергооб’єктів.

У телефоні жінки знайшли карти з позначками потенційних цілей для ворога.

Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Агентка перебуває під вартою без права застави.

Запоріжжя

